Открыли памятную доску матросу Леониду Абдокову

Он погиб весной 2022 года, спасая своих сослуживцев при выполнении боевых задач по обеспечению действий группировки российских сил на Мариупольском направлении.

Под звуки военного оркестра памятную доску открыли на центральном фасаде учебного заведения, в котором учился Л.Абдоков.

Завершилось мероприятие прохождением роты почетного караула, сообщил отдел информационного обеспечения Черноморского флота.

На мемориальной доске, которую открыли в Севастополе 25 марта на Минной стенке, также указан матрос Л.Абдоков. Она посвящена 12 морякам кораблей «Саратов» и «Новочеркасск», погибшим при выполнении боевых задач обеспечения группировки российских сил на Мариупольском направлении.