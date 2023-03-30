Обратите внимание на бронепоезд «Железняков»!

При реконструкции улицы Ревякина и Лабораторного шоссе возможно обеспечить сохранность объектов культурного наследия, в том числе паровоза бронепоезда «Железняков», находящегося неподалеку.

Такой вывод содержится в акте историко-культурной экспертизы, которая была проведена в рамках подготовки проекта реконструкции автомобильной дороги общего пользования 67 К-01 Ялта – Севастополь, с примыканием дороги на ул.Ревякина к дороге на ул.Вокзальной. Документ размещен на сайте Севнаследия.

О планах провести реконструкцию части Лабораторного шоссе городское правительство сообщило осенью прошлого года. Ту часть дороги, на котором движение одностороннее, сделают двусторонней. На подготовку проектной документации было выделено более 28 млн рублей. Предполагается, что работы будут проведены в 2023-2024 годах.

Археологи уже провели полевые исследования и не обнаружили на этой территории никаких археологических объектов. Зато в непосредственной близости от границ территории проектирования расположены четыре памятника регионального значения: Паровоз бронепоезда «Железняков», Мемориал в память погибших в Крымской войне английских воинов, дот №21 и дот №22 1941-1942 годов.

Исходя из этого до начала земляных работ в обязательном порядке и в письменном виде руководители подрядных и субподрядных организаций должны быть проинформированы о наличии объектов культурного наследия. А те, в свою очередь, должны поставить подпись, «что с наличием объектов на территории ознакомлены и передать информацию непосредственным исполнителям работ на вверенных им участках производства работ», говорится в акте экспертизы.

Отметим, что нынешнее состояние паровоза бронепоезда так плачевно, что о возможности обеспечения его сохранности скоро и говорить не придется. Но почему-то Севнаследию этого не видно.