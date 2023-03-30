Обелиск «Штык и парус» реставрируют до конца 2023 года

И.о.заместителя губернатора Севастополя Евгений Горлов пообещал, что начавшиеся работы по восстановлению обелиска «В честь города-героя» («Штык и парус») будут завершены еще в 2023 году.

Провести реставрационные работы на объекте поручено Президентом РФ, однако проект с 2017 года не реализовывался из-за сложностей согласования с Министерством культуры, а также с Севнаследием.

Подрядчика нашли из местных

Теперь все эти вопросы решены, а подрядчиком работ назначена севастопольская компания «Севпроектмонтаж», которая, по словам Е.Горлова, имеет соответствующие допуски и лицензии на выполнение реставрационных работ. Эта же организация разработала проект реставрации.

Работы на объекте начались в 2023 году с демонтажа покрытия обелиска из инкерманского камня, которое потом восстановят. Аналогичная ситуация по лестницам, которые, согласно технологии, нумеруются и после возвращаются на прежнее место.

После реставрации у обелиска появится утраченная когда-то декоративная подсветка, шкафная группа электроснабжения, а также водоснабжение для обслуживания и содержания самого объекта и прилегающей территории.

Усилят и укрепят

Для придания прочности покрытию реставраторы намерены применить металлические крепления на участках подпорных стен, а крепления на самой стеле будут содержать даже титановые вставки.

— Основа реконструкции — в восстановлении обелиска в тех параметрах, в которых он был открыт 8 мая 1977 года, — пояснил Е.Горлов.

Он попытался объяснить увеличение сметной стоимости проекта, которая произошла с 2017 года — с 150 до 730 млн рублей. Ожидаемо, что это «связано с плохими проектными решениями прошлых периодов, в которых не были учтены те элементы, которые сегодня необходимы, в частности по усилению фундаментов обелиска».

— Новые конструктивные и решения вызвали удорожание проекта. Прежде же рассматривались только декоративные элементы — демонтаж и восстановление, — продолжил и.о.замгубернатора. По его словам, фундамент будут усиливать бетонными работами и сваями.

По шалманам еще судятся

Что касается расположенных в непосредственной близости с обелиском шалманов, вызывающих недовольство севастопопольцев, то по ним, как оказалось, продолжаются судебные споры с хозяйствующими субъектами.

С вандалами будут бороться видеокамерами

Что касается самого обелиска, то в значительной степени он был поврежден вандальными действиями. Теперь от вандалов планируется защититься камерами видеонаблюдения, системами оповещения, пожаротушения, общим контролем за состоянием территории и элементами благоустройства.

Пушки обещают вернуть

Именно о возвращение исторических пушек при рассмотрении проекта в Севнаследии просил автор архитектурного проекта обелиска Адольф Шеффер.

– Мы сейчас ведем переговоры с музеем, куда были перенесены пушки. Надеемся найти понимание, возьмем их в свою эксплуатацию и установим на участке, где вы видите бойницы. Эти участки в их первоначальный вид мы вернем, – пообещал Е.Горлов.

При этом богиню Нику, скульптура которой содержалась в первоначальном проекте, вернуть не обещают. Мотивация – восстановление идет в соответствие с историческими и аналитическими справками.

Надписи и барельефа тоже реставрируют

Все надписи сначала снимут, а после очищения и восстановления утраченных и поврежденных элементов вернут на место, с соблюдением первоначальной технологии и монтажа. Самым сложным Е.Горлов назвал реставрацию самого обелиска. Работы будут производиться на высоте.

– Высота обелиска – больше 60 метров, с внешней стороны будут сформированы леса, которые позволят проводить демонтажные, а потом реставрационные и восстановительные работы. Барельефы будут тоже восстановлены с применением тех же самых материалов. На них уже есть деформационные трещины, открыта арматура... Это все будет зачищаться от коррозии и восстанавливаться, – сказал чиновник.

Помещение внутри отремонтируют

– Внутреннее помещение отремонтируют, а потом закроют от посторонних. Само помещение мы передадим в «Безопасный город» для круглосуточного контроля. Это обеспечит безопасность. Состояние внутренней лестницы сейчас проверяют. Альпинисты будут спускаться и проверят крепления – металл с 1977 года не эксплуатировался, как он был вмонтирован в бетон, пока тоже неясно. Эти участки необходимо восстановить для обслуживания, – прокомментировал и.о.замгубернатора.