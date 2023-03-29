В кадетском училище — День открытых дверей

В Севастопольском президентском кадетском училище 1 апреля пройдет День открытых дверей. Для посетителей организуют экскурсии и покажут презентацию об учебном заведении.

Допуск гостей на территорию филиала ФГКОУ «Нахимовское военно-морское училище МО РФ» будет организован в три этапа: в 10, 11 и 12 часов.

Каждый этап предусматривает 30-ти минутную экскурсию, презентацию и выступление начальника филиала контр-адмирала Андрея Шишкина и ответы на вопросы посетителей.

На КПП нужно будет предъявить паспорт, сообщили в Отделе информационного обеспечения Черноморского флота. Дети в возрасте до 14 лет пропускаются на территорию училища в сопровождении взрослых. Проведение фото-видео съемки воспитанников и персонала филиала запрещено!

Адрес филиала ФГКОУ «Нахимовское военно-морское училище МО РФ»: ул.Парковая, 1.