Удачная кинокарьера пса Омара

Немецкая овчарка по кличке Омар снялся уже в более десятка российских фильмов и сериалов, съемки которых проходили в Крыму. Чуть короче послужной список у других собак. Все они живут в питомнике супругов Виктории Горбачевой и Георгия Заговалова.

«Собак сюда везти очень дорого, поэтому актеров ищут на местах. Мне звонят режиссеры, продюсеры. Они уже знают, что мы никогда не подведем, никогда не опоздаем и выполним любой замысел. У нас был такой случай: позвонил помощник режиссера, говорит, что нужна овчарка, которая подбежит к актеру и прыгнет ему на горло. Мы отказались, ведь самое главное — это безопасность человека. Я всегда прошу прислать выписку из сценария с участием собак, чтобы понимать, как их подготовить», — рассказал владелец питомника Г.Заговалов.

Собаки отработали лучше людей

Один из последних проектов, в котором снимались питомцы, — «Дети войны. Крым». Это цикл мини-фильмов с реальными историями о судьбах и подвигах крымских детей в Великой Отечественной войне. Омар снимался в одной серии. По сюжету там было два друга-подростка, которые попросились на фронт, но взяли только одного, хозяина собаки.

«В фильме Омар должен был проводить своего хозяина, лаять, скулить, так выражая свою любовь и грусть. Сцену снимали на территории ДК «Корабел», а там оказалось много кошек. А Омар (кстати, по паспорту он Ефим) отвлекся на котов и перестал реагировать на съемочный процесс. Я подошел к нему и говорю: «Омар, как тебе не стыдно? Люди работают, а ты отвлекаешься». Ему, на самом деле, стало стыдно — он очень чувствительный мальчик. Опустил голову и начал махать лапой, поскуливая: типа, прости меня. Вся съемочная группа смеялась, но сцену пришлось переснимать», — рассказал владелец питомника.

По словам Г.Заговалова, самое приятное, это когда в конце съемочного дня режиссер гладит собак и говорит: «Собаки отработали отлично, даже лучше людей, большое вам спасибо».

Супруги занимаются разведением немецких овчарок около 30 лет. Сейчас у них живет 12 взрослых овчарок, чихуахуа, брюссельский гриффон, цвергшнауцер. А еще шипперке — это самая маленькая овчарка в мире. Рост таких собак с трудом достигает 30 сантиметров, а вес, как правило, не превышает семи килограммов.

Самое главное качество, которое должно быть у собак-актеров, — это послушание. Оно достигается правильным воспитанием. В основном дрессирует собак В.Горбачева — лицензированный кинолог, дрессировщик и судья по спорту. Это ее призвание.

«Дрессировкой собак я занимаюсь с 15 лет. А до этого приносила домой бездомных щенков. У всех собак разные характеры, как и у людей. Бывает, конечно, кто-то из них ближе, но все они любимчики, выделять кого-то одного нельзя, начинают ревновать. А в порыве ревности могут и подраться. Они и дрессируются по-разному, бывают более сложные, подвижные. А вот у Омара — шикарный характер. Его у нас еще щенком взяла к себе семейная пара, но потом у супругов изменились жизненные обстоятельства, и пес снова оказался у нас», — рассказала В.Горбачева.

Начало кинокарьеры

Про севастопольский питомник немецких овчарок режиссеры узнали еще 15 лет назад. Тогда Егор Кончаловский снимал фильм «Консервы».

«Позвонил мне человек, представился помощником режиссера Егора Кончаловского. Рассказал, что ему дали мой телефон и что им для съемок фильма нужны две овчарки. Первый мой вопрос: «Что собаки должны делать?» Ответ: «Лаять и быть злобными», — вспоминает Г.Заговалов.

А дальше было более двух десятков фильмов и сериалов: «Пленный», «А.Л.Ж.И.Р.», «Операция «Валькирия», «Однажды в пустыне», «Трудности выживания», «Сваты-4», «Миссия «Аметист», «Диверсант X», «Ваша честь», «Золото-2», «Русские горки», «Пальмира», «Научи меня жить», военный сериал «Катюша» и др.

«Много кадров в фильм не входит, даже порой бывает обидно. В «Джульбарсе» я играл немца, который во время боя должен был душить собаку. Конечно, чужому человеку такое нельзя было доверить. Но, к сожалению, этот кадр не вошел в фильм. В общем мы в «Джульбарсе» снимались два месяца, съемки проходили по всему Крыму. Домой приезжали в два ночи, а в 8-9 часов утра нужно было снова быть на съемочной площадке», — рассказал Г.Заговалов.

В старенький семейный автомобиль «Рено Кэнго» помещается восемь собак. Когда нужно ехать на съемки, четвероногие актеры радостно запрыгивают в машину, но начинают волноваться, когда подъезжают к съемочной площадке. Однако в процессе работы профессионализм берет верх. Но снимать их можно не более шести-восьми часов, иначе собаки устают и могут отказаться работать.

Такие разные собаки

За время съемок случаются разные казусы. В основном собаки свои сцены отрабатывают быстро (это, конечно, если они хорошо воспитаны), но и без забавных моментов не обходится.

«В фильме «Трудности выживания» снималась наша Афина — черная овчарка. По сюжету она должна была укусить одного из героев фильма. Для этого актеры под основную одежду надевают специальные рукава. Но Афине нравился актер, которого она должна была укусить, и она наотрез отказывалась в этом участвовать. Кое-как ее уговорили», — вспоминает Г.Заговалов.

Не всегда актеры-животные работают беспрекословно. В фильме «Однажды в пустыне» главным актером снова был Омар-Ефим. Съемки проходили под Феодосией. Пес должен был найти взрывчатку и сесть или лечь, чтобы обозначить опасную находку. Но вот ложиться или садиться поначалу Омар не хотел. Уступил только после уговоров хозяина.

«У собак тоже ведь разное настроение бывает, как и у людей. Но так как они очень ответственные и хорошо выдрессированы, всё равно в итоге свою задачу выполняют. За это они всегда получают вкусняшку и одобрение хозяина», — говорит Г.Заговалов.

Играют все

В фильмах задействуют не только немецких овчарок, других собак тоже иногда приглашают. Так, в фильме «А.Л.Ж.И.Р.» режиссера Александра Касаткина наряду с тремя овчарками был задействован и щенок шипперке. По сюжету его подложили к заключенной женщине, у которой забрали новорожденного ребенка, и она страдала от мастита.

В декабре 2021 года в Севастополе снимался военный сериал «Катюша» с Кариной Разумовской и Маратом Башаровым. Этот фильм еще только должен выйти на экраны. Сначала съемки проходили в Белоруссии, в том числе с участием овчарок. В Севастополе нужно было подобрать похожих. В итоге выбрали Омара, Миру, Регину, Фиону и двухмесячного щенка.

«У нас было около тридцати очень интересных съемочных дней. Мы снимались практически до Нового года, и процесс должен был продолжиться в марте. Но из-за начала СВО съемки фильма уже продолжились под Санкт-Петербургом», — говорит Г.Заговалов.

Съемок стало меньше

Сейчас из-за режима «закрытого неба» в Крыму снимают мало. И, по словам Г.Заговалова, они с нетерпением ждут, когда всё станет по-прежнему. И дело вовсе не в деньгах. Съемочные дни собак, конечно, оплачиваются, но речь не идет о каких-то грандиозных суммах. И вообще владельцы питомника говорят, что если собак действительно любить и отдавать им все свои силы, богатым не станешь.

«Разводить породистых собак — не бизнес. Это очень затратное хобби. Им нужно правильное питание, вакцинации, квалифицированное лечение. Мы просто делаем всё необходимое, чтобы наши собаки чувствовали себя хорошо. Но есть разведенцы, а есть размноженцы, и вот к последней категории я отношусь крайне отрицательно. Они разводят собак только ради денег, не жалея своих питомцев», — говорит В.Горбачева.