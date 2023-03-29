Школьник умер после урока физкультуры

«28 марта 15-летнему ученику одной из школ стало плохо на уроке физкультуры на фоне избыточной физической нагрузки, которая юноше была запрещена. Ученик потерял сознание и был оперативно доставлен в республиканскую детскую клиническую больницу, где была констатирована его смерть», — сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Крыму и Севастополю.

Уголовное дело возбуждено по факту причинения смерти по неосторожности несовершеннолетнему. Следователи проверят, был ли у мальчика медотвод от физкультуры и сообщили ли родители учителям о его заболевании сердца. Кроме того, будет изучена обстановка в семье и дана оценка действиям врачей при оказании помощи.