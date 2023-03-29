Не получилось проскочить переезд

При столкновении поезда с автомобилем такси погибли трое пассажиров и водитель.

Следком возбудил уголовное дело по факту смертельного ДТП на железнодорожном переезде в Джанкойском районе, где произошло столкновение такси с поездом «Севастополь – Санкт-Петербург». Погибли водитель, женщина и две ее несовершеннолетние дочери.

На перегоне станций Урожайная-Отрадная в районе села Вольное 28 марта около 20.30 произошло столкновение поезда с легковым автомобилем «Шкода Октавия». Водитель, имея в прямой видимости движущийся состав, попытался проскочить переезд на красный запрещающий сигнал светофора, сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Крыму и Севастополю.

На месте происшествия ночью работали следователи, были опрошены свидетели и очевидцы, машинист и работники поезда. Следствием будет дана оценка действиям водителя на предмет оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

В МВД Республике Крым сообщили, что возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.

В результате ДТП в Джанкойском районе были задержаны два поезда, сообщили в пресс-службе компании-перевозчика «Гранд сервис экспресс».

Попавший в ДТП состав около полуночи продолжил движение. Вагоны прицепили к другому локомотиву и отправили по маршруту следования по другому пути. Второй поезд, следовавший из Симферополя в Москву также продолжил движение.