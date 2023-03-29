На опасном переезде в Джанкойском районе не раз случались аварии

Железнодорожный переезд на севере Крыма, где 28 марта произошло столкновение поезда с такси, неоднократно становился местом ДТП.

Следователи изучат статистику и дадут оценку действиям уполномоченных служб, отвечающих за безопасность данного участка дороги, сообщили в Следкоме.

Также в ГСУ СК РФ по Крыму и Севастополю уточнили подробности смертельного ДТП, в котором погибли четыре человека.

«Крымским следственным отделом на транспорте на данный момент установлено, что около 20 часов 11 минут 28 марта текущего года 59-летний житель Армянска получил заказ через мобильное приложение одного из такси: мужчина забрал трех пассажиров из села Вольное Джанкойского района для доставки их в Джанкой», — сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

На 1388-м километре перегона «Урожайная – Отрадная» таксист проигнорировал запрещающие сигналы светофора и выехал на переезд. Почти сразу в автомобиль «Шкода Октавия» врезался локомотив пассажирского поезда «Севастополь – Санкт-Петербург». В результате погибли и водитель, и пассажирки такси — жительница села Вольное и ее дочери 13 и 18 лет.

На данный момент следователи составили схему происшествия, назначили необходимые экспертизы, опросили свидетелей. Родственники погибших признаны потерпевшими.

Сотрудники бригады поезда «Севастополь – Санкт-Петербург» и пассажиры не пострадали, железнодорожное сообщение на данный момент восстановлено. Поезд нагонит отставание в пути.