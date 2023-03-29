На горе Аскети строить нельзя, но строят

В районе Северного форта в Балаклаве будут сносить десяток домов.

Севгосстройнадзор на постоянной основе осуществляет мониторинг застройки земельных участков с «нулевым пятном застройки» — без права возведения объектов капитального строительства. В Балаклаве на вершине горы Кефало-Вриси и на склоне горы Аскети, где находится объект культурного наследия «Северный форт», запрещается возведение капитальных зданий и сооружений. Но там расположены земельные участки СТ (ТСН) «Благодатный», владельцы которых упорно строятся.

По состоянию на март 2023 года Севгосстройнадзором проведено 80 мероприятий по выявлению, предупреждению, информированию застройщиков указанных земельных участков о недопустимости нарушения обязательных требований. В результате в отношении 11 капитальных объектов направлены соответствующие документы на снос, в отношении семи — выданы предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований, в отношении 62 — направлены информационные письма. В отношении 14 земельных участков мероприятия продолжаются.

Для предотвращения нарушения градостроительного законодательства Севгосстройнадзор рекомендует собственникам земельных участков перед началом возведения капитального объекта обращаться в департамент архитектуры для получения градостроительного плана земельного участка.