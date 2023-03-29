Курьер телефонных мошенников плодотворно проработал два дня

Москвич приехал в Севастополь, чтобы работать курьером у телефонных мошенников. За два дня он помог расстаться с крупными суммами восьми перепуганным пенсионеркам, уверенным, что их родственники попали в ДТП.

Севастопольские полицейские задержали жителя Москвы, подозреваемого в пособничестве телефонным мошенникам.

По версии следствия, 38-летний житель столицы в интернете увидел объявление о работе курьером по мошеннической схеме «Ваш родственник попал в ДТП» и связался с анонимными кураторами. Его отправили в Севастополь «на заработки».

За два дня он успел забрать деньги у восьми пожилых жительниц города-героя. Сумма причиненного им ущерба составила 2 млн 243 тысячи рублей.

В отношении задержанного возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество», ему грозит до шести лет лишения свободы. Фигурант взят под стражу, сообщили в пресс-службе УМВД России по Севастополю.