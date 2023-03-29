Из-за повреждения кабеля центр Севастополя остался без света

Чтобы ликвидировать аварию и восстановить электроснабжение потребовалось два часа.

Как сообщила пресс-служба Севастопольэнерго, 29 марта в 19.02 вследствие проведения несанкционированных земляных работ сторонней организацией была повреждена кабельная линия напряжением 6000 В. Это привело к аварийному прекращению электроснабжения потребителей 21 трансформаторной подстанции 6/0,4кВ. Улицы Гоголя, Адмирала Октябрьского, Кулакова, Очаковцев, Большая Морская, Новороссийская, 6-я Бастионная, Ленина, Айвазовского, пр.Нахимова и наб.Корнилова остались без света.

Авария затронула более двух тысяч человек. Отключенными от электроснабжения оказались театр им.Луначарского, две школы, Первая горбольница, котельная, канализационная станция и даже здание правительства Севастополя.

В 20.54 электроснабжение всех потребителей было восстановлено.

С начала 2023 года это уже 12-е повреждение кабельных линий Севастопольэнерго недобросовестными строителями. В 2022 году таких случаев было 79.

«Сохранение подобной тенденции, а также отсутствие должной ответственности за подобные нарушения негативно скажется на безопасном и бесперебойном электроснабжении города», — говорится в сообщении электросетевой компании.

Прокуратура Севастополя организовала проверку по факту обесточивания нескольких улиц в центральной части города 29 марта.