Генпрокуратура защитила собственников маломерных судов

Минтранс и Речной регистр целый год вынуждали севастопьских владельцев катеров и яхт платить неподъемные суммы за освидетельствование своих плавсредств.

Генеральной прокуратурой РФ вскрыты факты ущемления прав собственников судов Севастополя и Крыма со стороны должностных лиц Министерства транспорта России и ФАУ «Российское классификационное общество».

Согласно правилам технической эксплуатации судов, владельцы маломерных, прогулочных или спортивных парусных судов обязаны проходить периодический осмотр плавсредств — освидетельствование. На выбор судовладельца оно может проводиться на плаву водолазами. Стоимость такой процедуры от 5 до 20 тысяч рублей. Второй вариант — в доках, что гораздо затратнее — от 300 до 500 тысяч руб.

При этом разрешение на освидетельствование судов выдает «Российское классификационное общество» Минтранса России — Речной регистр. Согласно поручению Минтранса РФ, с марта 2022 года осматривать суда на плаву запрещено при наличии докового обслуживания.

В связи с этим поручением Речной регистр прекратил выдачу предпринимателям полуострова разрешений на освидетельствование судов на плаву, вынуждая крымский и севастопольский бизнес платить неподъемные для них суммы владельцам морских доков.

С таким положением не стал мириться севастопольский индивидуальный предприниматель Андрей Печкин и обратился в Генеральную прокуратуру России. Та провела проверку. Выяснилось, что указанное поручение Минтранса не соответствует закону, не прошло регистрацию в Минюсте и грубо нарушает права предпринимателей.

В связи с этим, Генпрокуратурой РФ в Минтранс РФ направлено письмо с требованием привести противоправное поручение в соответствие с законодательством.

Кроме того, Московской межрегиональной транспортной прокуратурой установлен факт ненадлежащего, неполного и необъективного рассмотрения Российским классификационным обществом обращения ИП Печкина по вопросу докового освидетельствования принадлежащего ему катера «Радуга-9» на плаву, а также об увеличении пассажировместимости судна «Фобос».

За формальное рассмотрение обращения, в отношении должностного лица Речного регистра межрегиональным транспортным прокурором возбуждено дело об административном правонарушении, сообщил «Севастопольской газете» юрист А.Печкина Сергей Джавлах.