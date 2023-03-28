Вода в кране не всегда соответствует нормативам

Севастопольцы обеспечены качественной питьевой водой на 97,3%. А вот население Евпатории, Джанкоя, Красноперекопска и Сак вынуждено пить воду, которая не соответствует гигиеническим нормативам, сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

Специалисты Роспотребнадзора в прошлом году взяли почти 19 тысяч проб воды на санитарно-химические показатели из водопроводов всего полуострова и свыше 17,5 тысяч проб — на микробиологические показатели. В результате было определено, что качество воды в Севастополе в 2022 году осталось на уровне 2021 года — гигиеническим нормативам соответствует 97,3%.

Качество питьевой воды в Республике Крым за последний год улучшилось, но незначительно — на 1,8%. В среднем на полуострове 71,9% воды в водопроводе не имеет отклонений в худшую сторону, но в нескольких городах Крыма ситуация хуже.

«Все население городов Евпатория, Красноперекопск, Саки, Джанкой, Армянск, Красноперекопского района обеспечено некачественной питьевой водой, которая не соответствует гигиеническим нормативам по показателям общей жесткости, общей минерализации, хлоридам, нитратам», — говорится в сообщении Роспотребнадзора.

По микробиологическим показателям не соответствовали гигиеническим нормативам 1,8% проб питьевой воды. Это на 0,7% больше, чем в 2021 году, при этом средний показатель несоответствия по РФ — 2,4 %. Выше республиканского удельный вес не отвечающих гигиеническим нормативам проб питьевой воды по микробиологическим показателям в Ленинском, Белогорском, Симферопольском, Бахчисарайском, Первомайском районах и в Керчи.

Пробы, которые не соответствовали санитарно-химическим показателям выявили в Красноперекопске, Армянске, Симферополе, Красноперекопском, Первомайском, Черноморском, Раздольненском, Советском, Нижнегорском, Джанкойском, Белогорском, Симферопольском районах.

Но есть и хорошая новость: паразитов и радиоактивных веществ в воде не обнаружили. Кроме того, после ливней в июне 2022 года и подтоплений в Симферополе, Симферопольском и Белогорском районах были проведены противоэпидемические мероприятия. Благодаря принятым мерам удалось избежать вспышек инфекционных заболеваний.

Качество воды будут улучшать

В Роспотребнадзоре сообщили, что по итогам мониторингов, было направлено 161 уведомление о несоответствии качества питьевой воды крымским «Водоканалам» и органам местного самоуправления.

Кроме того, все результаты лабораторных исследований вносятся в Интерактивную карту контроля качества питьевой воды.

«На текущий момент в Интерактивную карту контроля качества питьевой воды (ИС ИКК) внесены и отображаются данные по 41848 исследованиям», — подсчитали в пресс-службе.

Карта должна быть доступна по ссылке питьеваявода.рус. Правда, на момент написания новости сайт не работал.