В России начнут внедрять электронные паспорта

Президент России Владимир Путин распорядился до 1 мая 2023 года составить проект указа, который определит порядок использования цифрового удостоверения личности. Предполагается, что новый документ заменит привычный паспорт.

Ответственными за выполнение поручения назначены премьер-министр Михаил Мишустин, глава МВД Владимир Колокольцев и директор ФСБ Александр Бортников. Данное поручение главы государства опубликовано на сайте Кремля и дано по итогам правительственного совещания в феврале текущего года. На нем глава Минцифры Максут Шадаев рассказал о технологии применения цифрового удостоверения.

Технология работает очень просто: вы прямо на смартфон загружаете с биометрического паспорта фотографию, дальше у вас генерируется QR-код, который вы предъявляете из мобильного приложения «Госуслуги». «В нашем понимании это позволит в 80 процентах случаев использовать смартфон вместо оригинала паспорта, пояснил М.Шадаев.

Ввести цифровые паспорта предполагалось в качестве эксперимента в трех регионах России: Москве, Московской области и Татарстане.

Цифровое удостоверение личности — это документ на электронном носителе, по сути, пластиковая карта с чипом. Кроме обычных паспортных данных на нее можно записать отпечатки пальцев, рисунок радужной оболочки глаза, данные водительского удостоверения, миграционного учета, СНИЛС, ИНН, а также электронную подпись. Всегда иметь при себе пластиковую карту необязательно, так как можно будет пользоваться приложением на смартфонах.

Замена паспортов останется делом добровольным, но в случае выдачи электронного паспорта, бумажный планируется изымать.