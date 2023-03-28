В Казачьей проходит парусная регата

В акватории бухты Двойной проходит парусная регата на призы командующего Черноморским флотом России. В гонках участвуют более 250 юных спортсменов.

В этом году регата приурочена к празднованию 100-летнего юбилея ЦСКА. В ней участвуют спортсмены моложе 20 лет из Алчевска (ЛНР), Севастополя, Симферополя, Евпатории, Ейска, Таганрога, Уфы, Тольятти, Новосибирска, Ялты, Казани и Армении, сообщает пресс-служба Управления по делам молодежи и спорта Севастополя.

В акватории бухты Двойной, прилегающей к территории яхт-клуба «Казачья бухта», соревнования проходят впервые за много лет. Торжественное подведение итогов состоится 30 марта.