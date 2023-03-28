Украл деньги из прачечной

Гладильщик обворовал на 385 тысяч рублей прачечную, в которой работал. Почти все деньги он потратил на развлечения.

В отделении полиции Гагаринского района Севастополя обратилась бухгалтер заведения. Она сообщила о хищении крупной суммы из офисного сейфа

Как выяснилось, ранее судимый за кражи и незаконные операции с наркотиками 32-летний работник прачечной, воспользовавшись отсутствием бухгалтера, сломал дверь в ее кабинет, похитил из незакрытого сейфа деньги и скрылся.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Фигурант уголовного дела задержан, ему грозит до шести лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе УМВД России по Севастополю.