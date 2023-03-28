Транспортный налог хотят повысить

Севастопольских льготников хотят освободить от уплаты транспортного налога за автомобили с большей мощностью двигателя. За это придется заплатить горожанам, которые льгот не имеют.

Сейчас льготники не платят транспортный налог за машину с мощностью двигателя до 100 лошадиных сил. Но депутаты заксобрания, получив обращения от ветеранов боевых действий и ветеранских организаций, решили пойти им навстречу, увеличив этот лимит до 150 лошадиных сил.

«Считаем целесообразным, справедливым и своевременным установление вышеуказанной льготы по уплате транспортного налога. Аналогичное условие применения льготы по уплате транспортного налога действует в Республике Крым. Это изменение позволит создать одинаковые условия применения налоговых льгот по транспортному налогу для отдельных категорий граждан, проживающих на территории города Севастополя и Республики Крым», — сообщают авторы законопроекта в пояснительной записке.

Кстати, авторами выступает целый коллектив, в том числе, губернатор Севастополя Михаил Развожаев, председатель заксобрания Владимир Немцев, а также несколько депутатов.

По их мнению, в городе таких льготников проживает свыше 6 тысяч, а вот освобождены от уплаты налога только около тысячи человек. У остальных машины мощнее.

Остальным транспортный налог повысят

Естественно, новый закон уменьшит объем поступлений в городской бюджет. Восполнять недостачу будут за счет тех, кто владеет автомобилем с мощностью двигателя свыше 150 и до 200 лошадиных сил включительно. Им транспортный налог повысят на 5 рублей за лошадиную силу. В итоге денег в казну поступит даже больше почти на 700 тысяч рублей.

«Восстановить объем поступления денежных средств в бюджет города Севастополя от уплаты транспортного налога возможно за счет увеличения на 5 рублей ставки транспортного налога в отношении легковых автомобилей с мощностью двигателя свыше 150 лошадиных сил до 200 лошадиных сил включительно. Таким образом, ставка транспортного налога для указанной категории автомобилей составит 30 рублей», — сообщается в документе.

Авторы законопроекта также сообщили, что «аналогичная налоговая ставка действует на территории Республики Крым».

На данный момент законопроект имеет статус зарегистрированного и уже прошел экспертизу Контрольно-счетной палаты. «Данный законопроект финансово-экономически обоснован», — говорится в ее заключении.

В Севастополе льготы при оплате транспортного налога имеют ветераны боевых действий, ветераны и инвалиды ВОВ, герои Советского Союза, герои Социалистического труда, инвалиды, кавалеры орденов Славы и Трудовой Славы, многодетные и приемные семьи, пострадавшие от радиации.