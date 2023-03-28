Склоны на 8-м этапе «Тавриды» устелят геотекстилем

Тендер на 3,5 млн рублей на поставку материалов по уходу за растениями размещен на сайте госзакупок.

Дирекция особо охраняемых природных территорий регионального значения Севастополя и лесного хозяйства ищет поставщика на поставку 572 рулонов геотекстиля черного цвета и двух тысяч килограммов проволоки для армирования железобетонных конструкций. Геоткань необходима для мульчирования почвы, создания дренажных систем, а также в качестве защиты геомембранных экранов от воздействий внешней среды в рамках выполнения другого госконтракта: по расчистке полосы отвода от зеленых насаждений и проведения компенсационных мероприятий при строительстве и реконструкции 8-го этапа трассы «Таврида».

Материал должен быть доставлен заказчику до 1 мая текущего года.

Что такое геотекстиль и зачем он нужен?

Это плоское и прочное техническое полотно, которое изготавливается из различных материалов и является влагопроницаемым. Он применяется в строительстве дорог, тротуаров, взлетно-посадочных полос, при прокладке подземных коммуникаций, устройстве дренажных систем. Геотекстиль незаменим в сельском хозяйстве и садоводстве, его также используют в ландшафтном дизайне для планировки и благоустройстве садовых дорожек, парков и рощ, пешеходных дорожек, аллей и бульваров.

Этот практичный, универсальный материал удешевляет строительство и продлевает срок службы конструкций.