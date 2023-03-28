Силовикам разрешат сбивать беспилотники

В Государственную Думу внесен законопроект, наделяющий силовые ведомства правом пресекать движение любых беспилотников в зоне своей ответственности.

В соответствии с документом, силовые ведомства (МВД, ФСБ, Росгвардия, ФСО, СВР, ФСИН, ГУСП), а также организации ведомственной охраны получат право пресекать движение беспилотников повсеместно: в воздухе, в воде, на земле.

В 2019 году в России был принят закон, который позволяет пресекать представляющие угрозу полеты беспилотных летательных аппаратов над объектами критической инфраструктуры, важными государственными объектами и в местах массового скопления людей.

«Закон показал свою эффективность. Однако техника развивается: появились другие виды беспилотных аппаратов, которые действуют не только в воздухе. И на новые угрозы необходимо реагировать», — считает один из авторов нового законопроекта депутат ГД Василий Пискарев.