«Штык и парус» начали ремонтировать

«Мы приступили к реставрации обелиска «Городу-герою Севастополю», больше известному как «Штык и парус» — символ единства армии и флота», — написал он в социальных сетях и разместил короткое видео, на котором он прохаживается с двумя мужчинами среди строительных лесов у подножья обелиска. На последнем кадре мелькают несколько рабочих.

В декабре прошлого года ГБУ «Парки и скверы» заключило госконтракт с ООО «Севпроектмонтаж» на выполнение работ по реставрации обелиска городу-герою Севастополю. Согласно техническому заданию за 0,73 млрд рублей специалисты Севпроектмонтажа должны произвести реставрационные и общестроительные работы, проложить инженерные сети, благоустроить пространство у памятника. Подрядчик уже получил аванс размере 0,45 млрд рублей, что составило 62% от общей суммы строительства.

Деньги на реставрацию обелиска выделила мэрия Москвы еще в 2019 году, но по разным причинам к работам смогли приступить только сейчас. Завершатся работы в декабре этого года.

Обелиск городу-герою Севастополю на мысе Хрустальный возводили в 1971-1979 годах. Устроенный на трех террасах разного уровня, облицованный белым известняком, по форме он напоминает парус, слившийся со штыком. Шестидесяти метровый обелиск олицетворяет единство армии и флота и посвящен героизму советского народа в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.