Севморпорт все-таки передают в федеральную собственность

Такой ответ получен из департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры на информационный запрос «Севастопольской газеты» о дальнейшей судьбе этого некогда градообразующего и важнейшего для региона предприятия.

Лавировали, лавировали, да не вылавировали

Идея передачи Севморпорта в федеральную собственность активно продвигалась еще при губернаторе Дмитрии Овсянникове, который настаивал наразделении функционала порта и передаче его части со стивидорскими функциями в ведение Министерства транспорта России.

Аргументация включала утверждение, что такая передача сможет дать новый виток в развитии предприятия, главной проблемой которого называлось отсутствие достаточного количества заказов на перевалку грузов. Смена же статуса Севморпорта могло бы в корне изменить ситуацию.

Тогда оживление работы предприятия связывали с полным запуском железнодорожных перевозок по Крымскому мосту и развитием сотрудничества с Сирией. Однако реформаторские планы тогдашнего градоначальника не нашли поддержки у севастопольцев, к их радости Севморпорт передан федералам не был.

Более того, в конце 2019 года на итоговой пресс-конференции новоназначенный глава города Михаил Развожаев заверил журналистов, что Севморпорт не будут передавать в федеральную собственность, а оставят городу.

И вот новый поворот

Но не тут-то было! Идея передачи порта в фдеральную собственность, как выяснилось, не была забыта, а просто отложена в не очень долгий ящик.

«Севастопольский морской порт на основании утвержденной Правительством РФ дорожной карты предусматривает передачу предприятия из государственной собственности в федеральную части портовой инфраструктуры, ранее находившейся в хозяйственном ведении Государственного унитарного предприятия города Севастополя «Севастопольский морской порт (ГУП ГС «СМП»)», — сообщили редакции в департаменте транспорта 21 марта 2023 года.

Согласно предоставленной информации, в федеральную собственно передается часть имущества, в ведении же Севморпорта остаются ряд причалов, используемых маломерными судами, а также иные гидротехнический сооружения, позволяющие предприятию осуществлять хозяйственную деятельность.

Таким образом, СМП остается инфраструктура Морского вокзала Севастополя, расположенного в центральной части города по адресу: пл.Нахимова, 5.

«В состав пассажирского терминала входят причал №143 и №157. Пассажирский терминал порта способен обеспечивать прием круизных и грузопассажирских судов с предоставлением всех необходимых услуг в полном объеме. В сезон причал №143 Пассажирского терминала используется для стоянки пассажирского круизного судна «Князь Владимир», парусного учебного судна «Херсонес», скоростных судов на подводных крыльях типа «Комета». Пассажирский причал №137 в Артиллерийской бухте предназначен для приема линейно-круизных пассажирских судов, в том числе судов типа река-море, пассажирских катеров местных линий. Причал №156 может принимать яхты и маломерные суда, — сказано в ответе на запрос.

Часть предоставленной информации касается трудоустройства сотрудников СМП: «В связи с передачей имущества предприятия в федеральную собственность большинство сотрудников ГУП ГС «СМП» трудоустроено в федеральное предприятие. Задолженность перед сотрудниками отсутствует».

Как удалось выяснить, федеральным предприятием, которое принимает объекты портовой инфраструктуры, а также сотрудников предприятия, является Федеральное государственное унитарное предприятие «Научно- исследовательский и конструкторский институт испытательных машин, приборов и средств измерения масс» (ФГУП «НИКИМП»).