Разработали логистику движения к школе, детскому саду в Казачьей бухте

Департамента транспорта разработал схему организации дорожного движения в районе школы, детского сада в Казачьей бухте.

Такова была реакция на поручение губернатора Михаила Развожаева организовать логистику подъезда к этим недавно открытым детским учреждениям.

На страничке городского департамента транспорта Вконтакте дается разъяснение, что вдоль детского сада и школы будут организованы зоны высадки детей, которых привозят в эти учреждения.

Сообщается, что на противоположной стороне улицы, наряду с вводимыми ограничениями остановки транспортных средств, оптимально сохраняется возможность подъезда к детским учреждениям и обеспечения беспрепятственного движения транспортных средств по проезжей части.

Два места разворота предусмотрены в конце улицы.

Таким образом, по информации дептранса, теперь у родителей детей появилась возможность привезти детей в школу и детский сад, развернуться в конце улицы и продолжить движение без остановки, избежав заторов.