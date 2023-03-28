Повторно пытаются внести изменения в закон о тишине

Законопроект о внесении изменений в закон «Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории города Севастополяю повторно внесен на рассмотрение Законодательного собрания.

На пленарном заседании в декабре прошлого года парламентарии законопроект отклонили с формулировкой «пустой и кабинетный». Но на этом история не закончилась...

В понедельник, 27 марта, группа депутатов вновь внесла проект закона, разработанный на основе обращений граждан, который должен защитить тишину и покой в садоводческих и огороднических товариществах.

Проживающие там севастопольцы просят депутатов признать территории садоводческих и огороднических товариществ территориями, защищаемыми от действий, нарушающих тишину. Свои просьбы местные жители мотивируют невыносимым шумом от ведущихся на территории проживания строительных работ с использованием тяжелой техники.

Суть законопроекта состоит в установлении времени запрета на нарушение тишины и покоя граждан на данных территориях в субботу с 19 часов до 10 часов и с 13 часов до 15 часов и круглосуточно в воскресенье и в установленные федеральным законодательством и законодательством Севастополя нерабочие праздничные дни.