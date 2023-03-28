Посещение заповедников Крыма подорожало

С 1 апреля разовое посещение крымских заповедников обойдется в 200 рублей вместо 150, как это было прежде. Об этом сообщается на сайте «Заповедный Крым». Речь идет о гостях полуострова, гостях, не имеющих крымской или севастопольской прописки.

При этом для местных жителей ничего не меняется, они, как и прежде, могут заранее оформить пропуск на бесплатное посещение заповедников.

Напомним, что в начале марта поступила информация, что два из четырех заповедников – Казантипский и Опукский – будут доступны для посещения также с 1 апреля.