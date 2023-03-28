Объявят второй этап грантового конкурса для НКО

По его словам, экспертиза уже поданных проектов завершена, итоги подведены. Из 85 проектов, которые были поданы, 27 комиссия оценила, как прошедшие и определила их в качестве победителей.

«Второй этап конкурса будет объявлен в самое ближайшее время. Это связано тем, что не все средства были израсходованы на первом этапе», — объяснил С.Бездольный.

Выслушав доклад подчиненного, глава города поручил ему рассказать на ближайшем аппаратном совещании о наиболее интересных проектах, которые будут реализовываться по линии общественных организаций.