Объявят второй этап грантового конкурса для НКО
Грантовый конкурс по поддержке севастопольских некоммерческих общественных организаций (НКО) продолжится вторым этапом, сообщил директор департамента внутренней политики Сергей Бездольный.
По его словам, экспертиза уже поданных проектов завершена, итоги подведены. Из 85 проектов, которые были поданы, 27 комиссия оценила, как прошедшие и определила их в качестве победителей.
«Второй этап конкурса будет объявлен в самое ближайшее время. Это связано тем, что не все средства были израсходованы на первом этапе», — объяснил С.Бездольный.
Выслушав доклад подчиненного, глава города поручил ему рассказать на ближайшем аппаратном совещании о наиболее интересных проектах, которые будут реализовываться по линии общественных организаций.