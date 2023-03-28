Городские пляжи уже готовят к летнему сезону

В этом году в списке севастопольских пляжей, планирующихся к открытию, фигурирует 26 пляжных территорий. Содержание большинства из них организовано на основании договоров о благоустройстве.

Всего два городских пляжа находятся в распоряжении подведомственного департаменту городского хозяйства госучреждению «Парки и скверы». Это «Солнечный» в парке им.Ахматовой и «Учкуевка» на Северной стороне. При этом благоустройством и содержанием «Учкуевки» с лета прошлого года занимается ООО «СевКвадро», и только пляж «Солнечный» благоустраивают непосредственно «Парки и скверы».

Отвечая на вопрос «Севастопольской газеты», что уже сделано и делается на пляжах за два с половиной месяца до открытия купального сезона, «Парки и скверы» сообщили, что работа ведется постоянно. На сегодняшний день учреждение «заключает» договор на обследование акватории пляжа водолазами, уже поданы заявки в Центр гигиены и эпидемиологии на отбор проб воды и проведение лабораторных анализов, рабочими подготовлен пункт доврачебной помощи, который установят на пляже перед началом купального сезона, идет подготовка фонтанчиков для питьевой воды, душевых комнат и раздевалок, туалетов, шезлонгов, пляжные дорожек, пандусов и всей необходимой коммуникации, произведена санитарная уборка пляжа от водорослей.

Есть ощущение, что пляж «Солнечный» к июню, когда официально стартует купальный сезон, будет приведен в идеальное состояние.

Благоустроят пляж в Ласпи

В Севастополе появится новый благоустроенный пляж, об этом в начале марта сообщила начальник управления туризма Лариса Остапенко на заседании городского правительства.

«Появится полностью новый пляж «Дельфин», район Ласпи, и семь пляжей будут дополнительно оборудованы детскими площадками, летними кинотеатрами и другой инфраструктурой за счет средств грантов», — уточнила чиновница. По ее словам, все проекты сдадут в эксплуатацию к 1 мая.

Пляжи, которые мы потеряли

Нужно отметить, что большинство балаклавских пляжей прошлым летом по разным причинам так и не открылись и навряд ли стоит ожидать их работы в этом сезоне. Городской пляж на набережной Назукина и Мраморный — на западной стороне бухты были закрыты в связи с неудовлетворительными пробами воды. А последний еще и из-за строительства яхтенной марины. И до пляжа «Васили» не добраться по этой же причине.

Пляж «Ушакова балка», чье закрытие в прошлом году вызвало негодование местных жителей, в этом году окончательно изъяли из списка городских пляжей.

В конце прошлого года департамент городского хозяйства расторг соглашения с операторами двух пляжей: «Хрустальный» и «Парк Победы».

Бывший оператор «Хрусталки» — ООО «СК-Сервис» отказался от его обслуживания по собственному желанию после многократных попыток выложить разбитую штормами набережную плиткой. Пляж закрепили за Ленинским муниципалитетом, у которого на его содержание нет денег.

Оператором пляжа в парке Победы стало предприятие «Парки и скверы», но согласно официального ответа, оно этим пляжем больше не управляет.

В ближайшее время операторов для «Хрустального» и «Парка Победы» определят на конкурсной основе.