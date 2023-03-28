Будет и снег, и ветер

Она напомнила, что прошедшие выходные и понедельник порадовали горожан теплой погодой. Максимальная температура воздуха 27 марта составила 16,9 градусов. В связи с выходом активного южного циклона на юго-западные районы побережья Черного моря на вторник, 28 марта, специалистами Севастопольского ЦГМС было составлено штормовое предупреждение о сильном ветре.

В ночь на 28-е ветер усиливался до 24 метров в секунду. В последующие дни в связи с прохождением активного холодного атмосферного фронтального раздела ожидается ухудшение погодных условий, переход ветра на северо-западное направление. Но он уже будет слабее, в ночь на 29 марта ветер будет достигать 13-18 метров в секунду.

Температура воздуха будет понижаться, ожидаются ночные температуры воздуха в пределах +3...+5 градусов, дневные — +5...+7 градусов.

В четверг, 30 марта, местами возможны небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ночная температура воздуха понизится до +1...+3, днем — до +5.

Такая прохладная погода продержится до выходных дней.

В субботу, 1 апреля, днем станет заметно теплее — до +10, правда, ветер усилится. А в воскресенье будет тепло и ветрено, днем воздух прогреется до +15.

Однако дожди возможны и в воскресенье, отметила О.Алексеева.