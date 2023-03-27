Всероссийскую выставку рисунков посвятят 240-летию Севастополя

В Законодательном собрании города решили провести Всероссийскую выставку детского рисунка «Поздравь Севастополь» к 240-летию его основания.

Таким образом депутаты надеются привлечь внимание всей страны к историческому, прошлому и настоящему Севастополя, к его культуре и достижениям.

Всего в выставке примут участие ребята из 28 регионов России в возрасте от 8 до 15 лет. Это учащиеся художественных школ и различных кружков изобразительного искусства.

Как сообщил председатель заксобрания Владимир Немцев, в конкурсе примут участие представители регионов, с которыми Севастополь уже подписал соглашения о сотрудничестве, а также входящими в состав Южно-Российской парламентской Ассоциации.

— Мы направили приглашения с просьбой организовать работу на местах. Поразило, насколько горячий, живой отклик мы получили. Начали мы эту работу в феврале, — рассказал В.Немцев.

По его словам, первой откликнулась Адыгея, а некоторые регионы обратились с просьбой предоставить ролики или актуальный видеоряд. На первоначальное предложение присылать до 10 рисунков от региона, на местах отреагировали просьбой не ограничивать количество работ, объяснив это интересом, который вызвал конкурс. В некоторых регионах даже разделили отбор лучших рисунков на этапы.

В заксобрание уже поступили работы из Республики Крым, Адыгеи, Томской и Саратовской областей, Краснодарского и Ставропольского края.

Прием рисунков продолжится до середины апреля. Сама же выставка в здании Законодательного собрания откроется в начале июня. По словам В.Немцева, рассматривается возможность привлечения и других городских площадок.

Вся информация о конкурсе размещена на сайте заксобрания в разделе «Пресс-центр», там создана отдельная вкладка «240 лет Севастополю».