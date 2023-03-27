В Чемпионате Крыма теперь играют две севастопольские команды

Футбольный клуб Черноморского флота «Черноморец» дебютировал в Премьер-лиге Крымского футбольного союза (КФС). Теперь Севастополь в КФС представляют две команды.

Первый матч девятого чемпионата полуострова с участием ФК ЧФ «Черноморец» прошел в воскресенье, 26 марта, на стадионе спортивно-оздоровительного комплекса им.200-летия Севастополя. Флотская команда играла с футбольным клубом «Спарта-КТ» из крымского поселка Молодежное.

Матч вызвал ажиотаж. На первую игру команды Черноморского флота в Премьер-лиге пришли посмотреть почти две тысячи зрителей, практически полностью заполнив трибуну стадиона, сообщили в пресс-службе КФС.

Команда-новичок проиграла со счетом 2:0. Но, по словам ее главного тренера Дениса Ходакова, у «Черноморца» все еще впереди. Тем более, комплектация футболистов пока не завершена.

Возглавить футбольный клуб Д.Ходакова пригласили всего несколько недель назад. Долгое время он работал в крымском училище олимпийского резерва и был тренером ФК «Крымтеплица» и алуштинского «Алустон-ЮБК».

У футбольного клуба «Черноморец» богатая история, костяк команды имеет контракты с ЧФ, но в состав будут включены и гражданские игроки.

Заслуженный журналист Севастополя Владимир Мелянский назвал хорошим событием, что команда «Черноморец» выбилась в Премьер-лигу. Теперь наш город будут представлять два футбольных клуба, а это создаст определенную интригу.

В субботу, 1 апреля, «Черноморец» проведет выездную игру с «Алустон-ЮБК», а ФК «Севастополь» будет принимать на своем стадионе команду «Спарта-КТ» из Молодежного.