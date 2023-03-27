Школьницы кроят одежду для участников СВО

Ученицы школы №47 в селе Орлином на уроках технологии кроят нательное белье, флисовые кофты и футболки для участников СВО. Одежду шьют волонтеры из севастопольской группы «ШвейБат».

«Девчонки работают с удовольствием. А пока они занимаются делом, я у них спрашиваю теорию по программе. Таким образом они изучают основы конструирования, кройки и делают полезное дело», — рассказала учитель технологии и завуч школы по воспитательной работе Наталия Зиновьева.

Полезным делом занимаются ученицы шестых и седьмых классов. Ткань для работы закупают волонтеры на деньги неравнодушных севастопольцев.

В ближайшее время педагог будет обучать школьниц шитью подсумков. На передовой сейчас очень востребованы подсумки для пулеметных коробов, гранат, минометов и самосбросы. Пока идет подготовительная работа: нарезка строп и резинок.

В планах у волонтеров — шить костюмы «Химера». Для них нужна трикотажная ткань кулирка и специальная сетка, которая стоит недешево, поэтому любой помощи швеи всегда рады. Строчить «Химеры» будут взрослые швеи, а школьницы помогут с выкраиванием.

«Готовые выкройки я развожу нашим девчонкам из ШвейБата, у которых уже все отлажено: кто-то шьет, кто-то сортирует и упаковывает в пакеты, заодно проверяет качество изделий», — рассказала Н.Зиновьева.

По ее словам, сложно сказать, сколько уже вещей раскроено на уроках труда. Например, сегодня только за полтора часа девочки под руководством педагога скроили 10 флисовых кофт. Остальные педагоги и некоторые родители учеников тоже охотно помогают, но уже в свободное от работы и учебы время.

Кстати, группу «ШвейБат» также организовала Н.Зиновьева. «Головной офис» батальона располагается в Орлином. Сейчас там работает около 15 человек. Впрочем, все волонтеры, независимо от того, в какой группе они находятся, всегда помогают друг другу, так как делают общее дело. Гуманитарная помощь «за ленту» передается напрямую.

Инициатива учителя технологии получила поддержку и от педагогов других учебных заведений Севастополя. Так, Н.Зиновьева провела мастер-класс по шитью балаклав в школе №23. Там плетут и маскировочные сети. Буквально на днях школьники передали бойцам очередную готовую сеть.