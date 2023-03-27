Проект новой маршрутной сети направлен в муниципалитеты

Изменить существующие маршруты общественного транспорта власти Севастополя собираются не ранее 1 января 2024 года и обещают учесть пожелания жителей.

«Проект маршрутной сети в настоящее время направлен в муниципальные образования города Севастополя для изучения и внесения предложений. Важно отметить, что проект является первичным и будет подлежать обязательной корректировке с учетом предложений муниципалитетов», — заявил заместитель губернатора Павел Иено. Сделано это было на фоне разразившегося скандала из-за просочившегося в соцсети проекта новой маршрутной сети, разработанного специалистами департамента транспорта, который предполагает отмену длинных автобусных маршрутов.

По словам П.Иено, с проектом маршрутной сети можно ознакомиться в департаменте транспорта, в ГКУ «Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя» и в муниципальных администрациях.

«Каждый гражданин сможет направить свои пожелания и предложения на официальный электронный адрес соответствующего муниципального образования», — подчеркнул он.

По заверениям департамента транспорта, все предложения жителей будут рассмотрены.

Исследование транспортных потоков

Кроме этого в Севастополе стартуют «полевые» исследования транспортной модели. В течение нескольких месяцев специалисты будут изучать «узкие места» городского транспортного каркаса, пиковые нагрузки на магистрали, в том числе и в летнем сезоне, когда транспортные потоки кардинально меняются. Одновременно с этим будет вестись анкетирование населения для изучения маршрутов передвижения людей в течение суток как на транспорте, так и пешком.

Результаты опроса будут использованы для совершенствования существующей системы городского транспорта, а также для ее перспективного развития.

Анкеты можно заполнить в помещениях МФЦ, Севастопольском государственном университете, общественных учреждениях города и в телеграм-боте «Севастополь-2023. Мои передвижения».

«Севастопольская газета» попробовала воспользоваться ботом для ответа на анкету. Это оказалось долгим и утомительным процессом. Вопросов в бумажной версии намного меньше.