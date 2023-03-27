Пригодные для жилищной застройки земли отобразят на Публичной кадастровой карте

В конце 2023 года на Публичной кадастровой карте покажут 640,29 га свободных земель Севастополя, пригодных для строительства многоэтажных и индивидуальных жилых домов.

Работа по вовлечению в оборот территорий, пригодных для жилищного строительства, ведется на Крымском полуострове. Координирует ее оперативный штаб при управлении Росреестра по Республике Крым и Севастополю. К концу года на публичной кадастровой карте в разделе сервиса «Земля для стройки» планируется отобразить 1192,60 га земли в РК и 640,29 га в Севастополе.

«Сервис позволит увеличивать объемы строительства и инвестиций, тем самым повышая комфортность городской среды для проживания людей и инвестиционную привлекательность региона», — считает руководитель Управления Росреестра по Республике Крым и Севастополю Олеся Калинкина.

Управление Росреестра на полуострове в марте 2023 года сообщало, что его оперативный штаб уже определил шесть территорий в Севастополе общей площадью 666,3 га, пригодных для комплексного жилищного строительства. В Республике Крым таких земель пока гораздо меньше.

«По состоянию на 1 марта 2023 года в Республике Крым выявлено 33 земельных участка и территории общей площадью свыше 327 гектара, где потенциальными инвесторами возможно возведение многоэтажек», — сообщил первый заместитель председателя Государственного комитета по государственной регистрации и кадастру Республики Крым Алексей Костин.

По его словам, еще 36 участков общей площадью более 112 га могут быть интересны для индивидуального жилищного строительства. Свободные земли для этих целей расположены в городах Алушта, Армянск, Джанкой, Евпатория, Керчь, Судак и Красноперекопск, а также в Белогорском, Джанкойском, Ленинском, Симферопольском, Советском и Первомайском районах Крыма.