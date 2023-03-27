Полиция ищет писателей и поэтов

Севастопольская полиция приглашает всех желающих принять участие в литературном конкурсе МВД России «Доброе слово». К рассмотрению принимаются рассказы, романы и стихи.

Основная тема произведений номинации «Моя полиция» — история и деятельность органов внутренних дел. О полиции можно написать стихи, а можно и прозу. Но есть еще три номинации, в которых нет ограничений по тематике — это «Роман (повесть)», «Рассказ» и «Поэма (стихотворение)», сообщили в пресс-службе УМВД России по Севастополю.

Ежегодный конкурс проводится в России уже 15 лет. Его организатор — Студия писателей МВД России. Основное направление в работе студии — подготовка и издание книг о лучших следователях, оперативниках, собровцах, сотрудниках дорожно-патрульной службы. Всего коллектив студийцев выпустил более 120 книг.

Отмечается, что для участия в конкурсе приглашаются сотрудники МВД, студенты образовательных организаций системы МВД России, а также авторы, которые не работают в полиции.

Для участия в первом этапе конкурса необходимо предоставить литературные произведения до 19 мая в управление по работе с личным составом УМВД России по Севастополю. Работы победителей регионального этапа примут участие во втором этапе — всероссийском.