Незаконные мигранты оказались еще и преступниками

Севастопольская полиция во время операции «Мигрант» выявила пятерых иностранцев, которые находились в федеральном и международном розысках. Кроме того, было установлено семь уголовных преступлений и 54 — административных.

В Севастополе в рамках операции были проведены рейды, в которых приняли участие сотрудники подразделений по вопросам миграции, патрульно-постовой службы, ГИБДД, уголовного розыска, центра по противодействию экстремизму, участковые, а также представители УФСБ России по Черноморскому флоту.

Внезапные проверки проводились «в местах компактного пребывания иностранных граждан» и в общественном транспорте. Незаконных мигрантов выявили, оказалось, что трех из них разыскивает Интерпол.

«В отношении двух иностранных граждан судами Севастополя приняты решения о выдворении из Российской Федерации в форме самостоятельного контролируемого выезда», — сообщили в пресс-службе УМВД России по Севастополю.