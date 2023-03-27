Неделю будут говорить о выявлении раннего аутизма

В течение целой недели чиновники, педагоги и родители будут обсуждать проблему выявления раннего аутизма у детей. Речь идет о семинаре на эту тему, организованном в преддверии Дня распространения информации о проблемах аутизма, традиционно отмечаемом международным сообществом 2 апреля.

Кому-то этот медицинский диагноз ни о чем не скажет, другие же, столкнувшись с такой жизненной проблемой, остро нуждаются в профессиональном к ней отношении и, главное, в понимании.

Специалисты утверждают, что, чем раньше у ребенка выявлена проблема и начато лечение, тем больше у него шансов жить полноценной жизнью, а у общества – принимать таких людей.

Опыт показывает, что уже в три-четыре года у ребенка могут проявиться признаки, на которые родителям стоит обратить внимание.

Подчас эти признаки могут не выглядеть настораживающе — ребенок слишком мечтателен, не собран, не сконцентрирован, плохо идет на контакт с окружающими, не распознает опасность...

Не всякий родитель готов согласиться с тем, что причина такого поведения ребенка сложнее, чем кажется, что, заметив что-то необычное, есть смысл обратиться к специалистам или в профильную общественную организацию, где алгоритм получения помощи обязательно подскажут – от самого раннего возраста до определения образовательной среды.

Такая в Севастополе есть, она называется центр «Созвездие», которым руководит Наталья Ломакина.

По словам уполномоченного по правам человека города Севастополя Марины Песчанской, семинар должен стать серьезным разговором с родителями о имеющихся на сегодня в городе возможности по оказанию помощи. В том числе, педагогической и медицинской.

– У нас в Севастопольском государственном университете будут готовить профильных специалистов для работы с такими детками, – рассказала депутат Законодательного собрания Татьяна Щербакова.

По ее словам, в последнее время выявляемость аутизма повышается, правда каких-либо статистических данных депутат привести не смогла.

Она также отметила, что пока трудно говорить и о причинах аутизма. Вернее, есть множество теорий, которые, как правило, опровергаются практикой.

Добавим, что специально к семинару в Севастопольском Центре психолого-педагогической медицинской и социальной помощи» и центре «Созвездие» подготовили пособие для родителей по раннему выявлению аутизма (пособие по оценке риска расстройства аутистического спектра) с методическими рекомендациями.