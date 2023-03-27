Юнармейцы наводят порядок у мемориалов и разыскивают героев

Участники движения «Юнармия» объявили о начале Всероссийской акции к Дню Победы «Верни герою имя». Во всех городах России они наводят порядок у обелисков, мемориалов и воинских захоронениях.

К акции уже присоединились юнармейцы Москвы и Московской области, Ростова-на-Дону, Калининграда, Екатеринбурга и Владивостока. В Севастополе торжественная церемония ее открытия прошла 26 марта на пл.Нахимова.

Юнармейцы будут делиться историями о поиске архивных сведений о погибших защитниках Отечества, устанавливать их имена и раздавать прохожим карточки с информацией о них. А 9 мая у Вечных огней и Огней памяти по всей стране будут выставлены Посты №1.

Принять участие в акции приглашают всех желающих, уточнили в пресс-службе Черноморского флота РФ.