Хризантемы растиражировали

Ученые Крымского федерального университета клонировали 50 тысяч хризантем для цветоводов Крыма. Проект реализован на базе лаборатории микроклонального размножения растений.

Специалисты вуза разработали протокол и тиражировали хризантемы в нужном количестве. После этого растения укоренялись и адаптировались в условиях теплицы. Весь процесс занял год, сообщила пресс-служба университета.

Работа выполнена в рамках гранта Минобрнауки России по созданию в вузе инжинирингового центра «Генетические и клеточные биотехнологии».