Дорогу от Ялты до Алушты начали ремонтировать

Пресс-служба ГКУ РК «Служба автомобильных дорог Республики Крым» сообщила о начале капитального ремонта автомобильной дороги Е-105 на участке от Алушты до Ялты.

Стоимость работ — более 9,6 млрд рублей, длина ремонтируемого участка — 28,4 км. В соответствии с контрактом работы будут завершены до конца 2024 года.

Подрядная организация уже приступила к строительно-монтажным работам на четырех участках длиной в один-два километра.

Крымавтодор предупреждает, что в процессе выполнения работ схема организации дорожного движения на участке ремонта может корректироваться, возможны временные ограничения движения по полосам. Данную информацию нужно учитывать при планировании маршрутов движения и обращать внимание на дорожные знаки и информационные щиты.