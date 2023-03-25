В управлении Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) России по Республике Крым и Севастополю подвели итоги операции «Розыск», в ходе которой были задержаны лица, уклоняющиеся от отбывания наказания.

За два дня операции сотрудники пенитенциарного ведомства совместно с представителями полиции МВД проверили более 360 адресов возможного местонахождения разыскиваемых лиц и задержали 16 человек, находящихся в федеральном розыске.

Операция «Розыск» проводится с целью установления местонахождения лиц, скрывающихся от органов дознания, следствия, суда, уклоняющихся от отбывания наказания в виде лишения свободы, а также осужденных к наказаниям, не связанным с изоляцией от общества, уклоняющихся от контроля сотрудников уголовно-исполнительной инспекции.