На мемориальной доске — 12 фамилий моряков-десантников

В Севастополе открыли памятную доску морякам больших десантных кораблей «Саратов» и «Новочеркасск», которые погибли при выполнении боевых задач обеспечения группировки российских сил на Мариупольском направлении.

Мемориальная доска, на которой высечены имена 12 моряков Черноморского флота, погибших в ходе СВО, установлена на фасаде здания у причала Минная стенка.

На торжественной церемонии открытия присутствовали родственники погибших, командование Крымской военно-морской базы, военнослужащие соединения десантных кораблей, ветераны флота, юнармейцы и духовенство.

Доску открыли под барабанную дробь военнослужащие роты почётного караула Черноморского флота. Память погибших моряков почтили минутой молчания. Завершилось торжественное мероприятие возложением цветов и прохождением торжественным маршем знамённого взвода и личного состава бригады десантных кораблей Черноморского флота, говорится в сообщении отдела информационного обеспечения ЧФ РФ.

«Год назад в ходе боевых действий мы потеряли большой десантный корабль «Саратов», потеряли личный состав десантных кораблей «Саратов», «Новочеркасск» и «Цезарь Куников». Сегодня первая траурная годовщина этого события. Мы собрались отдать долг памяти нашим погибшим товарищам, увековечить их память», — рассказал журналистам командир Крымской военно-морской базы Черноморского флота (ЧФ) РФ, контр-адмирал Феликс Меньков.

24 марта 2022 года большой десантный корабль «Саратов» получил повреждения в результате удара украинской ракетой «Точка-У» в порту Бердянска и был затоплен у причала экипажем, чтобы не допустить детонации боевых снарядов, а корабли «Новочеркасск» и «Цезарь Куников» получили серьезные повреждения.