Взял кредит в невменяемом состоянии

Бывшему украинскому военнослужащему суд в Севастополе вернул квартиру, под залог которой он 11 лет назад взял кредит в 60 тысяч гривен. С ежемесячными платежами мужчина не справился и недвижимость у него отобрали.

За кредитом истец обратился в ООО «Финансовая компания «Народный займ» в 2012 году. Деньги ему дали под залог единственного жилья — квартиры на ул.Военных строителей. За долги квартира перешла «Народному займу» (украинская компания) и была неоднократно перепродана, сообщили в пресс-службе Гагаринского районного суда Севастополя.

В суд мужчина обратился с доказательствами своей недееспособности на момент заключения договора. Эксперты Центра психиатрии и наркологии им.Сербского провели судебно-психиатрическую экспертизу и выдали заключение, что на момент получения кредита «истец не мог понимать значение совершаемых им действий и руководить ими в силу имеющегося у него заболевания». И с военной службы он уволился именно по этой причине.

На основании этих доказательств суд принял решение: ранее утраченное жилье «истребуют из чужого незаконного владения в пользу истца», сообщили в пресс-службе. Бывший военнослужащий должен вернуть украинской финансовой компании 60 тысяч гривен.

На судебном заседании представителей «Народного займа» не было, а новый владелец квартиры был. Он имеет право подать апелляцию.