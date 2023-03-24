Выплаты ветеранам к Дню Победы оставили на уровне 2022 года

Ежегодные разовые денежные выплаты ветеранам Великой Отечественной войны и лицам, приравненным к ним, к Дню Победы, останутся на уровне прошлого года. Постановление об этом принято 23 марта на заседании правительства.

«Постановление предполагает определить категории и установить размеры разовой денежной помощи определенным категориям с целью социальной поддержки к 9 Мая. Выплаты определены на уровне 2022 года», – доложила директор департамента труда и социальной защиты населения Елена Сулягина, получив полное одобрение губернатора и членов правительства.

Напомним, что в 2022 году к 9 мая 13 категорий ветеранов получили от 7 до 50 тысяч рублей. Из городского бюджета на эти цели в 2022 году выделили 56 343 тысячи рублей.

Общая сумма выделенных средств в 2023 года на заседании правительства названа не была.