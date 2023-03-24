Выделили средства на оснащение модулей в лагере «Горный»

Речь идет об изменении объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных в сводной бюджетной росписи бюджета Севастополя на 2023 год, и плановый период 2024 и 2025 годов.

Согласно постановлению, принятому 23 марта на заседании правительства города, средства необходимы для доведения до эксплуатационного состояния трех некапитальных быстровозводимых модулей, на 52 места каждый.

«Принятие постановления связано с необходимостью оснащения трех некапитальных объектов отдыха детей и их оздоровления на территории детского оздоровительного лагеря «Горный», подключения их к сетям электроснабжения, а также благоустройство территории вокруг, а также полное оснащение этих объектов, — доложил на заседании и.о.директора департамента образования Максим Кривонос.