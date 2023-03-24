В России учреждена медаль «За храбрость»

«Медалью «За храбрость» награждаются граждане Российской Федерации за храбрость и мужество, проявленные в ходе выполнения боевых и иных операций по защите Отечества и государственных интересов Российской Федерации, а также по поддержанию или восстановлению международного мира и безопасности. Медалью «За храбрость» могут быть награждены иностранные граждане и лица без гражданства», — говорится в положении о госнаграде. Награждение может производиться и посмертно.

Медаль имеет две степени. Второй — выполнена из серебра, а первой — будет позолоченной.

В перечне российских медалей новая награда будет третьей — после медали ордена «За заслуги перед Отечеством» и медали «За отвагу».