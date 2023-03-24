В перечень социально-значимых услуг добавили еще пять

В действующий на сегодня перечень социально-значимых услуг из 79 позиций, добавили еще пять.

Соответствующее решение принято 23 марта на заседании правительства Севастополя.

Как сообщила директор департамента цифрового развития Александра Осипова, речь, в частности, идет о трех услугах департамента архитектуры и градостроительства, которые после утверждения административных регламентов будут выведены на единый порта госуслуг.

Еще одна услуга касается выплаты денежной компенсации на приобретение школьной формы детям из многодетных семей в период их обучения в общеобразовательных организациях.

«Это для нас новая услуга в электронном виде, она будет востребована в начале нового учебного года», – пояснила А.Осипова.

Пятая услуга связана с поддержкой мобилизованных граждан и членов их семей.

«Мы сделали сводную форму на едином портале государственных услуг, плюс теперь у нас стали доступны услуги по одному заявлению. В течение двух недель мы с департаментами труда и соцзащиты, имущественных и земельных отношений, а также образования проработаем порядок, и данный сервис будет работать в полноценном режиме», – добавила директор департамента цифрового развития.

«Порядка двух недель и можно будет для участников СВО подавать в электронном виде заявление?» – поинтересовался губернатор Михаил Развожаев.

«Уже сейчас можно подавать, просто теперь это будет в едином сервисе», – уточнила А.Осипова.