В магазинах «Крымская роза» принимают пластик в обмен на косметику

В рамках экологической инициативы на повторную переработку принимается пластик в обмен на косметическую продукцию крымского предприятия.

«Приносите использованный пластик от косметической продукции разных брендов на переработку в фирменные магазины «Крымская Роза». Мы будем рады, если вы не выбросите пустую баночку из-под крема, а принесете ее нам для дальнейшей переработки», — сообщается на сайте компании.

В Севастополе акция пройдет 25 марта в торговых центрах See Mall и «Муссон».

Акция проводится ежегодно с 2019 года. Собранное косметической компанией и переработанное сырье используется для изготовления различных предметов для благоустройства: пластиковых скамеек, контейнеров для мусора, урн, бордюров. Косметической компанией на переработку уже было передано более 2,5 тонн пластика.