Проект новой транспортной сети разжег нешуточный скандал

Разговоры о неотвратимости изменения существующих маршрутов общественного транспорта ведутся уже достаточно долго. Необходимость перемен бывший глава дептранса, а нынешний и.о. вице-губернатора Павел Иено обосновал активным развитием города: повсеместной застройкой жилыми домами, социальными и инфраструктурными объектами. Он пообещал опубликовать документ по мере готовности для публичного обсуждения...

Но проект как-то просочился в социальные сети и вызвал шквал негодования горожан. Как оказалось, чиновники департамента транспорта предлагают отменить автобусные маршруты №№1, 2, 6, 13, 14, 20, 34, 39, 44, 80, 84, 94, 95, 105, 107, 109, 112, 195, а также троллейбусные маршруты №№2, 8, 22. Такие идеи пришли в голову разработчикам, не смотря на заверения, что маршрутную сеть выстроят с учетом всех замечаний жителей. На деле все оказалось наоборот: те маршруты, которые горожане просили усилить, решили отменить. Так, например, они запланировали ликвидировать автобусный маршрут №112.

Жители микрорайона ул.Жидилова не раз жаловались во все инстанции на неудовлетворительное транспортное сообщение в их районе. Общественники настаивают на важности сохранения прямых беспересадочных маршрутов, которые соединяют микрорайон Жидилова с Камышовой бухтой, центром и 5 км.

«Мы не хотим добираться до Камышовой бухты с тремя пересадками. Беспересадочные прямые рейсы делали нас ближе к городу. Это было комфортно особенно для мам с детьми, пенсионеров, инвалидов и, конечно, для работающих граждан и учащихся», — написано в очередном обращении.

Кроме этого люди просили продлить маршрут №195 на ул.Жидилова, рассмотреть запуск нового маршрута: Жидилова – Дергачи – 5км – Монастырское шоссе в обход центра, чтобы в объезд добираться до 5 км. Всего было собрано 280 подписей!

Отменой привычных длинных маршрутов №№ 84, 94, 107, 109, 195 и в связи с этим удорожанием (из-за пересадок) стоимости проезда из одной точки в другую возмущены и жители ул.Горпишенко, пр.Победы, Балаклавы, а также севастопольцы, проживающие в сельской зоне. Последних волнует не только схема движения пригородных автобусов, а и непомерные цены на проезд в них.

Гневных горожан в прямом эфире СТВ попытался успокоить губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

— Жители Жидилова и других микрорайонов опасаются, что при внесении изменений в новую маршрутную сеть дептранс отменит привычные для них маршруты и просят учесть их мнение, — заявил глава города и публично поручил своему заместителю, курирующему транспортное направление — П.Иено, обсудить с жителями схему маршрутной сети с привлечением муниципалитетов. Он также заверил, что после обсуждения и внесения изменений, будет проведена общественная презентация проекта.

В унисон губернатору свое заявление сделал департамент транспорта, сообщив, что новая маршрутная сеть все еще находится в стадии разработки, а ее окончательный вариант будет утвержден только после обсуждения с администрациями муниципальных образований.

Прозвучавшая формулировка — «после обсуждения с администрациями муниципальных образований», совсем не успокоила горожан, а вызвала очередной виток недоверия к власти. Севастопольцы полагают, что важные для жизнедеятельности людей вопросы, снова «решат» без людей, а на уровне муниципальных чиновников.