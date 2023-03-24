Погибшим в СВО будут устанавливать мемориальные доски

Память о севастопольцах, погибших в СВО, увековечат установкой мемориальных досок. Такое решение принято 23 марта на заседании правительства Севастополя.

Проект распоряжения представила директор департамента культуры Анжела Сумакова. По ее словам, предложение об установке мемориальных досках поступило от командира одной из воинских частей в управления культуры, и было поддержано на заседаниях комиссии по увековечиванию памяти исторических событий и архитектурно-художественном совете.

После одобрения данного распоряжения, губернатор Михаил Развожаев сообщил об открытии в этот день мемориальной доски в общеобразовательной школе №38 в честь погибшего в СВО старшего матроса Германа Гутько, служившего на БДК «Новочеркасск».

Он также сообщил о предстоящих открытиях мемориальных досок в честь Леонида Абдокова — на пр.Победы, а также в школе №17 в честь военнослужащего Александра Чирвы, служившего на БДК «Цезарь Куников».

По словам главы города, памятные доски будут устанавливать на основании обращений учебных заведениях, в которых учились погибшие в СВО.