По Крымскому мосту разрешат проезд небольших и порожних грузовиков

«Президенту уже я об этом [о запуске движения небольших и порожних грузовиков по Крымскому мосту] докладывал. Одобрение президента получил», — цитирует ТАСС вицеп-премьера.

В настоящее время идет расчет по поводу дополнительных мер для увеличение объема досмотровых служб и оборудования. Решение о запуске движения для небольших грузовых машин и порожних грузовиков по Крымскому мосту будет рассмотрено на ближайшей комиссии, добавил вице-премьер.

«Мы для увеличения пропускной способности рассматриваем возможность пропуска небольших машин с досмотром, это «Газели», мелкие грузовики, и возврат порожних машин. <...>Вот это решение мы рассмотрим на ближайшей комиссии. Все поручения даны», — подчеркнул М.Хуснуллин.

При этом, по его словам, запускать по мосту крупные машины с большим грузом пока не планируется, так как с учетом СВО есть определенный риск.

Восстановление железнодорожной части моста идет с опережением сроков. Решение о восстановлении вторых ж/д путей было принято в связи с перспективой увеличения грузопотока в сторону Крымского полуострова и новых территорий РФ.

Утром 8 октября 2022 года на Крымском мосту был подорван грузовик, в результате чего загорелись цистерны соседнего грузового поезда. В связи с ЧП создана правительственная комиссия во главе с вице-премьером РФ Маратом Хуснуллиным. Обрушились два пролета автомобильной части моста, идущей в сторону полуострова. Железнодорожное движение по Крымскому мосту восстановлено.

23 февраля было полностью запущено автомобильное движение по обеим частям Крымского моста, но для грузовиков проезд остается закрытым.