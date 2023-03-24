Отбивших атаку дронов военнослужащих наградили орденами

В Национальном центре управления обороной С.Шойгу вручил ордена старшему матросу Марине Фалеевой, главному старшине Татьяну Целуйко и капитану 3 ранга Владимиру Горбаню. Они обнаружили и уничтожили из стрелкового оружия три БПЛА, прорвавшихся в Севастопольскую бухту 22 марта, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Министр обороны отметил, что военнослужащие проявили находчивость и самоотверженность. Ранее, С.Шойгу поручил им выплатить денежные премии.